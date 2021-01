Desenzano in Azione: “Perché il comune congela 5 milioni?”

(red.) “Nell’ultimo consiglio comunale di Desenzano è emerso come il Comune abbia avuto un avanzo di bilancio di 4 milioni di euro oltre ad aver bloccato 1 milione di euro riguardante il polo delle emergenze”, attacca un comunicato di Desenzano in Azione. “In un momento in cui i cittadini e le attività desenzanesi necessitano di un aiuto da parte del Comune, questi risponde che ha fatto tutto il possibile e nel mentre congela 5 milioni di euro. Soldi fermati per poter finanziare le ennesime misure spot elettorali come il lungolago o il polo delle emergenze. Interventi non inseriti all’interno di una visione complessiva di città che difficilmente garantiranno quella ricaduta economica generale auspicata dal sindaco”.

“Avevamo già proposto di aiutare le attività in crisi e le famiglie bisognose”, si legge nella nota, “rinnoviamo pertanto il nostro appello e rilanciamo invitando il Sindaco a coinvolgere la popolazione, le associazioni e le opposizioni in un progetto per il futuro di Desenzano”.

“Il 2020 è stato un anno che ricorderemo per la drammaticità che ogni cittadino ha vissuto”, commenta Fabrizio Benzoni, coordinatore provinciale Brescia in Azione. “Per i Comuni, arrivare alla fine dell’anno con un avanzo di bilancio così importante, vuol dire non aver compreso la situazione e non aver messo a disposizione dei cittadini, delle imprese e dei lavoratori, i fondi necessari a compensare quanto hanno subito”