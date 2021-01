Caduta massi sulla Gardesana, esposto del Codacons

(red.) Il Codacons di Brescia ha presentato un esposto in procura sulla pioggia di massi e sassi durante il week end all’interno della Galleria denominata “Ciclopi” presente sulla Gardesana. “La pubblica amministrazione competente deve custodire la via pubblica e garantire la sicurezza dei viandanti e degli abitanti nella zona”, si legge in una nota.

Nel caso di specie è venuta meno l’adeguata manutenzione del tunnel. Purtroppo non si tratta di un caso isolato nella provincia, dato il recente sgretolarsi della strada della Forra. Il Codacons, quindi, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica: “Non è accettabile che ad ogni intemperia si corrano gravi rischi per la salute dei cittadini nonché limitazioni alla circolazione stradale”.