Statale Gardesana, piovono pietre nella galleria Ciclopi

(red.) Problemi per il maltempo sabato pomeriggio intorno alle 16 anche sulla statale 45 Gardesana, dove sassi, terriccio e rocce sono precipitati da un fronte di circa 2 metri all’interno della galleria «Ciclopi», un tunnel di 655 metri a rustico a nord dell’abitato di Gargnano, che presenta roccia viva sulla volta e alle pareti.



Si tratta della terza galleria, quella che finisce nei pressi dello svincolo con la Provinciale per Tignale e a segnalare il distacco del pietrame sono stati alcuni automobilisti in transito in quel tratto di strada. E’ stata avvertita la centrale operativa di Anas che gestisce la rotabile e c’è stato un sopralluogo dei Vigili del fuoco.



La Polizia Locale ha chiuso la strada per circa un’ora per i controlli più urgenti. Poi la sede stradale è stata pulita e resa transitabile, sia pure a senso unico alternato per evitare rischi.

Il traffico non è stato interrotto, ma l’Anas sta valutando se chiudere il tunnel, anche solo parzialmente. Una chiusura totale bloccherebbe completamente la circolazione sulla Gardesana tra Gargnano e Riva del Garda.