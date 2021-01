Splendido Bay, dopo la festa l’ordinanza di chiusura

(red.) Sono cominciati i guai per la proprietà dello Splendido Bay, il resort di Padenghe del Garda balzato agli onori delle cronache per una festa di fine anno le cui immagini di persone intente a brindare e ballare senza mascherina né distanziamento sono finite sui social.

Il primo provvedimento amministrativo è stato notificato dalla Polizia locale della Valtenesi. Impone cinque giorni di sospensione dell’attività per l’hotel. Il comandante Massimo Landi ha annunciato il passaggio del fascicolo in Prefettura a Brescia: il prefetto potrà disporre anche fino a 30 giorni di sospensione dell’attività, secondo la normativa in vigore.

Il direttore dell’albergo, Ivan Favalli, spiega sulla propria pagina Facebook che la chiusura sarà operativa da domenica: “Avvisiamo tutti i clienti che le forze dell’ordine hanno disposto la chiusura dell’hotel a partire da domani dando il tempo ai clienti di organizzarsi per il rientro presso i loro domicili. Inevitabilmente abbiamo cancellato le prenotazioni per i giorni successivi. Rispetto l’opinione di tutti, chiedo solo di utilizzare l’educazione e non la volgarità in rispetto dei miei famigliari e dei nostri collaboratori”.