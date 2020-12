Padenghe, imprenditore perde la vita in azienda la vigilia di Natale

(red.) Ulisse Ider, un imprenditore di 79 anni molto conosciuto nella zona del basso lago di Garda, ha perso la vita nella sede della sua azienda la mattina della vigilia di Natale.

Ider era titolare della Icor Rottami di via Levrini a Padenghe che aveva fondato negli Anni 60, una ditta specializzata nello smaltimento di rottami e rifiuti. La Vigilia era impegnato ai comandi di un ragno meccanico quando è stato colto da un malore. L’uomo, forse colpito da un arresto cardiaco, è precipitato a terra a poca distanza dai figli Micaela e Telemaco che si trovavano in azienda con lui.

Sono stati chiamati i soccorsi che hanno inviato sul posto l’ambulanza e un’automedica, ma per Ulisse Ider non c’è stato purtroppo niente da fare.

I funerali di Ider, che era appassionato di motori e auto storiche ed era tra gli animatori del Gruppo 1001 di Padenghe, sono stati fissati per lunedì mattina alle 10,30 nella chiesa parrocchiale della località gardesana.