Lonato, zuffa tra richiedenti asilo al pranzo di Natale

(red.) Il litigio è avvenuto proprio il giorno di Natale, durante il pranzo: insulti, minacce, qualche spintone. Poi si è scatenata la violenza che ha portato ad azzuffarsi due ospiti del centro di accoglienza per richiedenti asilo di via Cominello a Lonato.

I due se le sono date di santa ragione, tanto che per gli altri presenti non è stato facile separarli e uno dei contendenti, un ragazzo africano di 29 anni, ha dovuto essere accompagnato all’ospedale di Desenzano. L’altro, 30 anni, è stato medicato sul posto dai sanitari del Soccorso pubblico di Calcinato.

Inevitabile l’intervento dei carabinieri di Desenzano, avvisati dagli operatori della struttura di accoglienza. Sembra che le cause scatenanti siano banali e legate a motivi futili, aggravati dalla vita difficile dei richiedenti asilo, fatta di inattività e di lunghe attese per conoscere il proprio destino lontano dagli affetti.