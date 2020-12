Lonato, appassionati di cimeli trovano un ordigno di guerra

(red.) Nelle ore precedenti a giovedì 24 dicembre gli artificieri del decimo Reggimento del Genio Guastatori di Cremona hanno raggiunto Esenta di Lonato del Garda, nel bresciano, dove era stato trovato un ordigno risalente alla seconda guerra mondiale. Ne dà notizia il Giornale di Brescia.

A scoprire quella bomba, domenica 20 dicembre, erano stati due appassionati di storia armati di metal detector alla ricerca di cimeli. Così, scavando in profondità, hanno trovato una granata da 75 millimetri e italiana, pericolosa perché ancora in grado di esplodere. I due appassionati hanno allertato i carabinieri e quindi gli artificieri che hanno fatto brillare l’ordigno in sicurezza.