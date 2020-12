San Felice: 170 mila euro per attività economiche e partire Iva

(red.) L’Amministrazione di San Felice del Benaco ha deciso di riservare 170.000 euro, dei 210.000 ricevuti in base all’articolo 12 del Decreto Rilancio, alle attività economiche e partite Iva.

Potranno fare domanda per accedere al bando tutte le attività che rientrano tra le seguenti tipologie: aziende artigiane, commerciali, industriali, strutture ricettive e professionisti titolari di partita Iva, che abbiano subito un danno economico a causa dell’emergenza sanitaria tra marzo e settembre 2020, e che abbiano realizzato un fatturato inferiore di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo del 2019. Possono partecipare professionisti e attività che abbiano domicilio fiscale nel comune di San Felice del Benaco e che siano in regola con il pagamento delle imposte comunali.

Le domande dovranno essere presentate entro il 18 gennaio (incluso), accompagnate dalla documentazione relativa al calo del fatturato, e alle spese fisse, affitto e bollette già pagati, relativi allo stesso periodo. Lo sportello di competenza è l’Ufficio Commercio (commercio@comune.sanfelicedelbenaco.bs.it, Tel 0365558621) presso il palazzo comunale. Le domande verranno esaminate e suddivise in scaglioni secondo una graduatoria a punti, in modo da distribuire i fondi secondo le necessità verificate e non a pioggia.

“Questo è un contributo che ci rendiamo conto sia parziale, ma che va ad aggiungersi alle politiche e agli altri interventi messi in campo dall’Amministrazione per andare incontro ai problemi reali dei cittadini” commenta l’assessore Elisa Margini, e continua “Se il bilancio comunale ce lo permetterà non esisteremo ad intervenire ulteriormente”.