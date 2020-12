Desenzano, auto fuori strada in scarpata vicina A4: ferita 20enne

(red.) Questa mattina, martedì 22 dicembre, una ragazza di 20 anni è rimasta ferita dopo essere uscita di strada alla guida della propria auto in località Parantonello a Desenzano del Garda, nel bresciano.

E’ successo pochi minuti prima delle 10 non lontano da San Martino della Battaglia quando la giovane conducente avrebbe perso il controllo del veicolo uscendo di strada e finendo in una scarpata a pochi metri dall’autostrada A4.

L’allerta ai soccorsi ha fatto intervenire sul posto l’automedica e un’ambulanza da Calvisano, oltre ai vigili del fuoco e alla Polizia stradale. La giovane è stata soccorsa in codice giallo e le sue condizioni non sono gravi. In seguito è stata recuperata anche l’auto dalla scarpata.