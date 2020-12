Coronavirus a scuola, casi positivi all’asilo di Tignale e media di Gargnano

(red.) Quelli che iniziano oggi, lunedì 21 dicembre, saranno gli ultimi giorni di lezione per gli studenti in vista delle vacanze di Natale. Ma alcune classi e sezioni sono costretti ad andare in ferie forzate in anticipo a causa dell’emersione di nuovi casi positivi al contagio da Covid-19. Succede sull’alto Garda bresciano, tra Tignale e Gargnano.

Nella prima situazione due bambini iscritti all’asilo “Cavaliere Andreis” sono risultati positivi inducendo alla chiusura della scuola dell’infanzia a partire da oggi, lunedì 21 dicembre. A Gargnano, invece, niente lezione in classe per gli studenti della classe seconda e terza media dopo che due fratelli iscritti alle due classi sono risultati positivi e facendo scattare l’isolamento domiciliare.

Tra l’altro, un caso del genere in paese era già successo anche lo scorso ottobre. Con questi nuovi bambini e ragazzini positivi al Covid, salgono a 1.505 gli studenti risultati positivi dall’inizio dell’anno scolastico e per 1.377 classi coinvolte.