Salò, baruffa in piazza di ragazzini contro il distanziamento

(red) L’ennesimo episodio di provocazione giovanile, l’ultimo di una lunga serie in questi tempi di distanziamenti forzati, è andato in scena sabato pomeriggio verso le 16 in piazzale Leonardo Da Vinci a Salò, dove alcune decine di ragazzini – qualcuno ha detto un centinaio o forse più – tutti apparentemente intorno ai 15 anni d’età, hanno fatto confusione e provocato sconcerto negli altri passanti scontrandosi tra loro, spintonandosi e inscenando una mezza baruffa collettiva.



Sembrava una sceneggiata, non certo una vera rissa come quella avvenuta recentemente al Pincio di Roma o in passato a Brescia nelle piazze della movida. Inoltre il tutto è durato mezzo minuto e sembra proprio che non ci siano state botte, ma solo contatto fisico e, naturalmente, molte mascherine abbassate.

Poi i ragazzi si sono separati in due gruppi e sono corsi via in direzioni diverse, mescolandosi tra la gente che affollava il lungolago e la zona dello shopping.

Quando la Polizia locale è intervenuta con una pattuglia non c’era più nessuno di loro in piazza Da Vinci, però – dicono le cronache – i vigili sono stati in grado di ricostruire che il numeroso gruppo di ragazzini sarebbe arrivato a Salò dalla Valle Sabbia utilizzando gli autobus di linea. Quali fossero le loro intenzioni resta, per il momento, un mistero.