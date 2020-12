“Un Sorriso sotto l’Albero”, a Lonato una rete della solidarietà

(red.) Una rete all’insegna della solidarietà. Il Natale a Lonato del Garda è un gioco di squadra nel quale l’obiettivo è quello di aiutare le persone più in difficoltà regalando spensieratezza e serenità nel momento delle Feste. È così che nasce l’iniziativa “Un Sorriso sotto l’Albero” con la raccolta dei “Doni del Cuore” promossa Comune di Lonato del Garda, Parrocchia di Lonato del Garda e Campagna, l’Oratorio Paolo VI, Comunità Missionaria di Villaregia e le Associazioni di Carità con il sostegno del Gruppo Feralpi e Creations, e che vedrà nelle giornate di sabato 19 e martedì 22 dicembre (dalle ore 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 19) una postazione attiva in Piazza Martiri della Libertà nel comune gardesano per la raccolta di doni che la comunità desidera condividere con chi ha più bisogno.

La partecipazione è facile: basterà inserire all’interno di una semplice scatola quattro oggetti dedicati al destinatario, da specificare sull’esterno della scatola. Adulti o bambini, femmine o maschi, l’importante è avere ben chiaro a chi voler rivolgere il pacco dono: ai cittadini si richiede di partecipare con un oggetto per dare calore (guanti, sciarpa, scaldacollo, cappellino, maglione, coperta ecc.), un passatempo per liberare la mente (libro, rivista, sudoku, matite colorate, giochi ecc.), un prodotto per sentirsi più amati (crema idratante, bagno schiuma, profumo ecc.) e un biglietto che esprima affetto.

Ma l’iniziativa non finisce qui. Perché sarà possibile regalare anche una Gift Card, promossa dall’Associazione commercianti, del valore di 10 euro, direttamente acquistabile in piazza al fianco del punto di raccolta nei giorni dedicati 19 e 22 dicembre. La Gift Card aiuterà non solo le persone che la riceveranno in regalo, ma anche gli esercizi commerciali aderenti di Lonato del Garda: il voucher sarà spendibile solo nel territorio comunale. Un’occasione dunque per fare un’azione solidale a più ampio raggio, in un periodo caratterizzato da sacrifici e fatiche a causa del Covid-19.

Il periodo di Festa a Lonato del Garda è però già iniziato: dopo le luci dell’Albero di Natale che trova spazio nella Piazza del Municipio, dal 17 dicembre, accanto all’Albero, è possibile trovare anche una location per condividere i propri messaggi di speranza: tutta la comunità lonatese potrà infatti scrivere un messaggio di auguri rivolto alla cittadinanza in vista del nuovo anno, a cui poter aggiungere anche un disegno o un’opera frutto della propria creatività. I messaggi verranno raccolti fino al prossimo 1 gennaio: i più belli verranno letti dal Sindaco durante il suo messaggio di augurio alla comunità il 1° gennaio e raccolti in un libro dedicato.

«Continuiamo insieme a fare bene – ricorda Roberto Tardani, sindaco di Lonato del Garda – insieme per tornare a sorridere, insieme per continuare a riempire di significato parole come solidarietà, speranza, amore».

«Siamo profondamente convinti che il ruolo sociale delle imprese – commenta Giuseppe Pasini, presidente del Gruppo Feralpi – sia, oggi più che mai, centrale per le comunità in cui si è inseriti. Per questo sosteniamo l’iniziativa “Un sorriso sotto l’albero” e ci riconosciamo in essa. È un progetto concreto e nato dalla condivisione di un obiettivo: sostenere chi è più fragile. Solo così creiamo un valore davvero condiviso e possiamo farlo insieme: pubblica amministrazione, non profit, imprese e cittadini».