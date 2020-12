Lonato, scappa al posto di blocco dei Cc. Inseguito e arrestato

(red.) Le strade della provincia di Brescia continuano a essere teatro di episodi di inseguimento. L’ultimo in ordine di tempo è andato in scena nella tarda serata di ieri, lunedì 14 dicembre, a Lonato del Garda dove i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Desenzano erano impegnati in un normale posto di blocco.

A un certo punto hanno intimato l’alt a un’Audi A4, ma il conducente, un 30enne marocchino residente in provincia di Verona, non si è fermato proseguendo la corsa. Questa è proseguita fino alla periferia di Lonato dove a un certo punto il trasgressore ha fermato il veicolo cercando di scappare a piedi.

E’ stato bloccato e dopo aver tentato di divincolarsi è stato arrestato. Per lui le accuse sono quelle di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e denunciato per guida senza patente, mai conseguita. La vettura è stata sequestrata, mentre i militari vogliono capire cosa ci facesse l’uomo nel bresciano.