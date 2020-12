(red.) Una Santa Lucia ancora più dolce per i vincitori del “Premio Sirmione per la Fotografia”. Domenica 13 dicembre alle 10 in diretta streaming sono stati svelati i vincitori degli scatti del premio fotografico più ambito del Lago di Garda e i suoi autori. 505 fotografi e 1001 fotografie ricevute, ecco i numeri che raccontano l’edizione 2020 del Premio Sirmione per la Fotografia.

La giuria, presieduta dal vice sindaco e assessore alla Cultura Mauro Carrozza e composta dai fotografi professionisti Roberto Bellini, Luigi Brozzi e Antonello Perin, insieme a Luisa Baccinelli, Ennio Poli e Maria Sole Broglia, ha scelto gli scatti migliori della Sirmione Photo Marathon e del Lake Garda Photo Challenge.

Durante la diretta streaming (che è possibile rivedere collegandosi al seguente link: https://bit.ly/PremioSirmionePerLaFotografia_diretta) gli spettatori hanno potuto scoprire ed ammirare le fotografie vincitrici dei concorsi “Sirmione Photo Marathon” e “Lake Garda Photo Challenge” e rivedere gli scatti premiati di “Block Notes Photo Contest” e “Sirmione 10% Photo Marathon”, altri due concorsi conclusi la scorsa primavera.

I premiati per l’XI edizione del Premio Sirmione Per La Fotografia

“Lake Garda Photo Challenge”- Tema Lago

• Mauro Zorer: primo premio di 1500€

• Marco Golfrè Andreasi: secondo premio di 500€

• Giovanni Brighente: terzo premio un weekend lungo per due

“Lake Garda Photo Challenge”- Tema Sirmione

• Roberto Telloni: primo premio di 1500€

• Andrea Pagliari: secondo premio di 500€

• Isacco Destro: terzo premio un weekend lungo per due.

• Stefano Mani: primo premio di 1500€

• Sisto Perina: secondo premio di 500€

• Gianluca Muscianisi: terzo premio un weekend lungo per due.

“Sirmione Photo Marathon” per i temi

(I vincitori si sono aggiudicati un premio di 250€)

Tema “Ora et Labora”: Emanuele Sironi

Tema “L’ozio è il padre dei vizi”: Alessandro Bacchetti

Tema “Less is more”: Vera Bennardo

Tema “Gó gnent de meter”: Daniela Baronchelli

“Sirmione 10% Photo Marathon”

(I vincitori si sono aggiudicati l’esposizione del loro scatto alla mostra “A new Life/Una nuova vita”)

• Iris Vestali

• Carolina Marassi

• Arik Oberrauch

• Valentina Poddi

“Block Notes Photo Contest”

(I vincitori si sono aggiudicati la visita guidata alle Grotte di Catullo)

• Elisa Bello

• Michele Discardi

• Stefano Mani

• Valentina Poddi

• Menzione d’onore per Davide Pisano

• Menzione d’onore per Paulo Vasconcelos

• Menzione d’onore per Patrizia Sonato

• Menzione d’onore per Mauro Zorer

La Giuria ha assegnato anche il Premio Patrimonio storico e archeologico a Dario Benevento e il Premio Cantine del Lugana di Sirmione a Valentina Duryagina. Premi in ospitalità anche per queste due sezioni: un weekend lungo per due persone, mentre per il secondo vincitore una cena per due persone in una prestigiosa cantina del territorio.