Roè Volciano: dodici clienti al ristorante, multe per 5.200 euro

(red.) Seduti tranquilli come fosse una cosa normale e non vietata dalla legge, stavano pranzando all’interno di un ristorante di Roè Volciano incuranti delle regole anti Covid: sono stati beccati e tutti sanzionati, mentre il locale come da prassi, è stato chiuso per cinque giorni.

E’ successo venerdì, quando i poliziotti della Questura di Brescia unitamente agli agenti della Polizia Locale della Valle Sabbia, sono intervenuti a seguito di una segnalazione. Il locale presentava la porta d’ingresso principale chiusa ma consentiva l’accesso della clientela da una porta secondaria adiacente alla cucina. Al momento del controllo, erano presenti in sala dodici clienti seduti in quattro tavoli diversi.

E’ quindi scattata la multa di 400 euro per il titolare, mentre il ristorante è stato immediatamente chiuso. Non è andata meglio agli avventori, che tra l’altro arrivavano anche da comuni diversi (altra circostanza vietata). Anche per loro è scattata una sanzione da 400 euro a testa, per un totale complessivo di 5.200 euro.