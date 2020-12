Polpenazze, operaio e camionista travolti da un carico di plastica

(red.) E’ ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita, il camionista di 57 anni che ieri mattina, venerdì 11 dicembre, è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro a Polpenazze del Garda, nel bresciano. Nelle ore successive sono stati ricostruiti altri dettagli di quanto è successo. L’autotrasportatore di Venezia aveva raggiunto la Garda Plast di via Borrine per consegnare dei pesanti sacchi di materiale plastico.

Per farsi aiutare era arrivato nel piazzale della fabbrica un operaio di 56 anni di Villanuova sul Clisi, anche lui addetto esterno. Nel momento in cui hanno aperto il cassone, un grosso sacco li ha travolti. L’operaio ha riportato solo lievi ferite a un braccio, mentre il camionista ha subito i risvolti peggiori, con traumi al torace e alle gambe.

Subito i soccorsi hanno fatto portare l’operaio ferito in modo leggero all’ospedale di Gavardo, mentre il camionista è stato condotto in elicottero all’ospedale Civile di Brescia. Resta grave, ma non ha mai perso conoscenza.