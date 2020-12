Premio Sirmione: 4 concorsi, 505 fotografi e 1001 fotografie ricevute

(red.) Il “Premio Sirmione per la Fotografia” decreterà i suoi vincitori. L’appuntamento è per domenica 13 dicembre alle 10 in diretta streaming, sul canale YouTube ufficiale del Comune di Sirmione (www.youtube.com/user/ComuneSirmione), qui gli artisti degli scatti saranno proclamati e “celebrati” online.

L’XI edizione del Premio Sirmione per la Fotografia ha visto impegnati i fotografi in ben 4 diversi concorsi.

I primi due: “Block Notes Photo Contest”, nato per raccontare il periodo particolare legato alla pandemia in relazione anche al Lago di Garda e “Sirmione 10% Photo Marathon”, dove in una sola ora gli artisti hanno scattato la foto a completamento della mostra “A new Life/una nuova vita”. Entrambi i concorsi si sono conclusi nei mesi di giugno e luglio.

Mentre quest’autunno se ne sono svolti altri due, i più conosciuti e più longevi: “Sirmione Photo Marathon” e “Lake Garda Photo Challenge”. Il primo ha visto impegnati ben 150 iscritti che si sono “sfidati” l’11 ottobre scorso, ad interpretare i 4 temi diversi assegnati dalla giuria nello specifico: “Ora et Labora”, “L’ozio è il padre dei vizi”, “Less is more” (di Ludwig Mies van der Rohe) e “Gó gnent de meter”.

Mentre “Lake Garda Photo Challenge” ha visto la partecipazione di 161 artisti, che armati di macchina fotografica, si sono sfidati a colpi di click, cercando di immortalare il meraviglioso Lago di Garda nelle sue caratteristiche sfaccettature.

Le fotografie in lizza per la vittoria sono state visionate dalla Giuria tecnica, composta da 3 fotografi professionisti: Roberto Bellini, Luigi Brozzi, Antonello Perin e alcuni tra gli operatori turistici: Marco Merlo , Luisa Baccinelli, Ennio Poli , Maria Sole Broglia, sono state più di 800: nello specifico 407 per “Sirmione Photo Marathon” e 400 per “Lake Garda Photo Challenge”.

Durante la cerimonia di domenica 13 dicembre saranno mostrate tutte le fotografie vincitrici dei quattro concorsi e, naturalmente interverranno online tutti i premiati, scoprendo così finalmente anche i vincitori degli ultimi due concorsi appena conclusi: “Sirmione Photo Marathon” e della “Lake Garda Photo Challenge”.

4 concorsi, 505 fotografi e 1001 fotografie ricevute, questi i numeri dell’ XI edizione del Premio Sirmione per la Fotografia.

Per ulteriori informazioni sul “Il Premio Sirmione per la Fotografia” di seguito il link del sito: www.sirmionefotografia.it