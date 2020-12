Polpenazze, operaio travolto da un carico in azienda: soccorso in volo

(red.) Questa mattina, venerdì 11 dicembre, pochi minuti prima delle 9, un operaio di 63 anni è rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro a Polpenazze del Garda, nel bresciano. E’ successo all’interno di una fabbrica in via Borrine dove sembra che l’addetto, insieme a un collega, stesse scaricando del materiale da un camion. Ma a un certo punto proprio quel carico lo ha schiacciato, ferendo in modo marginale anche il collega.

Subito sono scattati i soccorsi facendo arrivare sul posto due ambulanze da Bedizzole e Roé Volciano, insieme all’automedica e l’elicottero. I vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Salò si sono occupati di rimuovere il carico dallo sfortunato operaio e ricostruire la dinamica dell’infortunio.

Presenti anche i tecnici dell’Asst del Garda per capire se tutte le misure di sicurezza siano state rispettate. L’uomo di 63 anni è stato condotto in volo verso l’ospedale Civile di Brescia, mentre il collega è stato accompagnato in codice giallo a Gavardo.