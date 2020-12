Desenzano: il ferito è ancora grave, ma l’assalitore non parla

(red.) Qual è stata la causa che ha scatenato la rabbia di un operaio pachistano di 40 anni che ha cercato di uccidere con una coltellata alla gola il 69enne Nerino Zamboni, imprenditore di Lonato, dopo averlo aggredito in via Leonardo da Vinci a Desenzano nella notte tra giovedì e venerdì scorsi?

Forse il litigio è dovuto a questioni di soldi, per contrasti attorno a una proprietà immobiliare, ma si tratta di un’ipotesi. Il movente di questo tentato omicidio che ha tenuto il ferito molte ore tra la vita e la morte rimane un mistero, anche perché l’assalitore si è chiuso in un mutismo assoluto, rifiutandosi di rilasciare dicharazioni.

In settimana verrà sentito dal magistrato che coordina le indagini dei carabinieri di Desenzano.

Purtroppo la vittima non è ancora in grado di parlare e le sue condizioni restano gravi. E’ stato operato alla spalla e alla gola, dove le ferite sono risultate profonde e potenzialmente mortali.

Dopo essersi incontrati intorno alle 22,30 nel parcheggio della stazione ferroviaria, i due uomini, che si conoscevano da tempo e non hanno precedenti penali, avevano iniziato a litigare e le loro grida sono state sentite dai residenti nei dintorni che hanno lanciato l’allarme avvisando i carabinieri.

Questo probabilmente ha salvato la vita al ferito perché, quando i militari sono arrivati sul posto, hanno trovato il 69enne per terra privo di conoscenza e in un lago di sangue, mentre l’aggressore si era già dato alla fuga.

Dopo aver allertato l’ambulanza che ha soccorso Nerino Zamboni trasportandolo in codice rosso e in condizioni gravissime all’ospedale di Desenzano, i carabinieri hanno rintracciato il 40enne pachistano che si aggirava ancora non lontano dal luogo dell’aggressione, con i vestiti bagnati di sangue e con il coltello da cucina usato per il ferimento.