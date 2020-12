I sapori del Garda con le Lugana Cheers Box

(red.) “Lugana Cheers Box” è la nuova iniziativa del Consorzio di tutela per supportare e promuovere i produttori del territorio. Da oggi, sul sito www.consorziolugana.it/lugana-cheersbox si potranno acquistare kit completi per portarsi direttamente a casa i sapori del Garda, confezioni preziose da regalare o aprire per un brindisi raffinato.

Ogni box contiene 2 etichette di Lugana, dal DOC, al Riserva alla versione Spumante, metodo classico o charmat, due calici griffati con il logo Lugana e almeno un prodotto autoctono: sarde sott’olio, lavarello in salsa, zafferano di Pozzolengo, olio EVO, olive del Garda, grappa, mostarda, fino alla particolarissima gelatina di Lugana.

Sono 19 i produttori che hanno aderito all’iniziativa, selezionando personalmente non solo le proprie bottiglie più rappresentative ma anche il prodotto in abbinamento. E saranno loro stessi a raccontarsi durante le dirette social che prenderanno il via il 23 dicembre, per 20 appuntamenti, alle ore 18.00 sui canali del Consorzio. In compagnia di Nicola Bonera, miglior sommelier d’Italia 2010 e Artur Vaso, miglior sommelier di Lombardia 2017 docente di enogastronomia e ristorazione membro dei Court of Master sommeliers di Londra, entrambi grandi esperti di territorio, ogni cantina illustrerà la propria idea del Lugana, una DOC che in questo difficile 2020 ha saputo reagire ed ha ottenuto riconiscimenti importanti dai consumatori, che l’hanno eletta fra i vini bianchi più amati.

Le box sono disponibili da oggi, i prezzi variano dai 30 ai 69 euro, spese di spedizione incluse, ma possono essere acquistate anche direttamente in cantina (previa verifica degli orari di apertura e delle modalità di ritiro con il singolo produttore).

Tutte le info su costi, modalità di consegna e le date delle dirette sono visibili nel sito www.consorziolugana.it/lugana-cheersbox.