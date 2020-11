Bedizzole, lite nel campo nomadi per truffa. E spunta una pistola

(red.) Dalle ore successive a sabato 28 novembre i carabinieri bresciani del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Desenzano del Garda stanno indagando su quanto accaduto all’interno del campo nomadi della frazione Bussago a Bedizzole.

Tutto sarebbe partito, come scrive Bresciaoggi che dà notizia, nel momento in cui due giovani, presunte vittime di una truffa nell’ambito dell’acquisto di un’auto per la quale avrebbero versato un acconto, si sono presentati al campo per chiedere per quale motivo gli inserzionisti, cioé gli stessi rom, non avessero spedito la vettura.

Ma a quel punto i due giovani sarebbero stati circondati, minacciati e aggrediti e qualcuno dall’interno del campo avrebbe perfino estratto una pistola puntata in testa a uno dei due giovani. Questi, temendo conseguenze più gravi, sono poi fuggiti. Ora i militari indagano per capire cosa sia realmente accaduto.