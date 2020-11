Sirmione in love: ecco i poeti premiati nella nona edizione

(red.) L’arte della poesia vive ancora anche grazie all’edizione 2020 di Sirmione in Love, il concorso di poesia ideato da Fabio Barelli – ex presidente di Cars – e organizzato e promosso dalla Pro Loco di Sirmione, con il patrocinio del Comune. Sabato 28 novembre, si sarebbero dovuti premiare i migliori autori nelle tre categorie in gara, ma a causa dell’emergenza sanitaria in atto, la cerimonia è stata rimandata a data da definirsi. I vincitori sono comunque stati decretati e pubblicati sul sito ufficiale del concorso e sulla pagina Facebook “Sirmione in Love”.

Quest’anno le tre sezioni sono state: poesia a tema libero, poesia a tema “Primavera 2020 dalla Finestra” riferita ad emozioni, riflessioni e aspetti legati a questo delicato periodo, e poesia a tema dedicata a Sirmione.

Ecco l’elenco dei vincitori che hanno conquistato anche quest’anno il cuore della giuria.

PREMIATI SEZIONE A (poesia a tema libero)

– 1° classificato Morena Festi con la poesia “Burro di ricordi”

– 2° classificato Salvatore Barile con la poesia “In odore di buono”

– 3° classificato Fabio Chierici con la poesia “Ho iniziato a scriver la vita”

– Menzione d’onore a Valeria Groppelli con la poesia “Domestica a mezzo servizio” ed a Carmen Tessitore con la poesia “Amore sospeso”

PREMIATO SEZIONE B (poesia a tema “Primavera 2020 dalla Finestra”)

– 1° classificato Mariantonia Gariboldi con il racconto “Pomeriggio di quarantena”

– Menzione d’onore a Valentina Confuorto con la poesia “La quinta stagione”, a Carmen Tessitore con la poesia “Amore sospeso” ed a Sualen Riccardi con la poesia “Il fiore del Guernica”.

PREMIATO SEZIONE C (poesia a tema “I baci a Sirmione”)

• 1° classificato Josè Nuzzo con la poesia “Zen Pietro in Mavino”

– Menzione d’onore a Tiziana Monari con la poesia “Il profumo della menta”

I PREMI ASSEGNATI

> Sezione A 1° classificato > Soggiorno di due notti in mezza pensione per due persone in hotel di Sirmione

> Sezione A 2° classificato > Soggiorno di una notte in mezza pensione per due persone in hotel di Sirmione

> Sezione A 3° classificato > Soggiorno di una notte con colazione per due persone in hotel di Sirmione

> Sezione B 1° classificato > Soggiorno di due notti in mezza pensione per due persone in hotel di Sirmione

> Sezione C 1° classificato > Soggiorno di due notti in mezza pensione per due persone in hotel di Sirmione