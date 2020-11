Da Lonato a Desenzano per togliersi la vita, i carabinieri la salvano

(red.) In un pomeriggio nei giorni precedenti a sabato 28 novembre i carabinieri bresciani della stazione di Calcinato sono stati protagonisti di un salvataggio nei confronti di un’anziana che ha tentato di togliersi la vita. E’ successo nel momento in cui una donna di 68 anni, residente a Lonato, è uscita di casa senza dire dove sarebbe andata.

La figlia, compreso lo stato di fragilità della madre e in apprensione per le intenzioni, aveva allertato i carabinieri. Attraverso il cellulare dell’anziana si è arrivati a Desenzano dove i militari, in zona Maratona, hanno notato che la donna aveva scavalcato una ringhiera per lanciarsi nel lago. E’ stata poi raggiunta e convinta a desistere.