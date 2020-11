Padenghe, infortunio in un cantiere: 66enne portato in ospedale

(red.) Questa mattina, giovedì 26 novembre, un uomo di 66 anni è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro all’interno di un cantiere in via del Molino a Padenghe sul Garda, nel bresciano. In quella zona si sta costruendo un residence e stamattina dopo le 10,30 l’uomo, sembra un parente di chi sta lavorando, è stato in parte colpito da un carico di serramenti.

Subito chi operava nel cantiere ha allertato i soccorsi facendo intervenire sul posto l’automedica, un’ambulanza dei volontari del Garda, i tecnici dell’Asst del Garda, i carabinieri della compagnia di Salò e i vigili del fuoco.

Era stato anche allertato l’elicottero, ma nei minuti successivi per fortuna il quadro sanitario del ferito si è ridimensionato. L’uomo è stato poi caricato su un’ambulanza e trasportato in codice giallo all’ospedale di Desenzano del Garda.