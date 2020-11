Vela 2021, a Gargnano si lavora per la nuova stagione con entusiasmo

(red.) Il Circolo della Centomiglia del Garda è già al lavoro per la stagione 2021. Si tratta ancora di bozze. Manca l’ufficialità da parte della XIV Zona di Federvela, ma lo schema è quasi completo, salvo aggiustamenti ed inserimenti. Tra questi c’è il Campionato 1001 Vela, importante evento riservato alle imbarcazioni (in fibre vegetali) realizzate dalle Università Italiane, dove Docenti e Studenti si confronteranno sia in acqua sia a terra con Seminari e Workshop. Le classiche di “Gorla” e “Centomiglia” sono confermate nelle date tra l’ultimo week end d’agosto e il primo di settembre. L’apertura sarà il 14 febbraio con la “Winter Cup” già in programma e il recupero della tappa di Novembre, “slittata” per le Normative Anti Covid. Un mese dopo, il 14 marzo, si correrà il “43° Trofeo Roberto Bianchi” con le classi Monotipo, Orc e la Veleggiata per i diportisti. Il 27 e il 28 marzo sarà la volta dell’inedita “Middle Lake Race”, il mezzo giro del lago in due tappe, ma verso Sud, in collaborazione con il Centro Nautico Bardolino.

Il 24 e il 25 aprile apriranno la stagione i giovani con il “6° International Easter Meeting-Trofeo Centrale del latte di Brescia” con i doppi Feva e 500, il singolo Rs Aero. Il 24 e il 25 aprile il “Trofeo Alpe del Garda” sarà riservato a due flotte storiche come Star e Snipe. Il ponte del Primo maggio sarà “Campionato Zonale” per 29Er e Feva nel Trofeo Comune di Tignale. Il 15 e il 16 maggio sul circuito di “Gargnano” ci saranno gli Ufetti 22. Tutti i monotipi saranno poi protagonisti il 22 e 23 maggio della Gentlemen Cup, regata Open e per i timonieri-armatori. Dal 10 al 13 giugno vedremo i Dolphin che torneranno per il Campionato Italiano Open con la flotta lacustre e quella dei laghi svizzeri. Dal 15 al 27 agosto ci saranno le barche volanti del “Persico69F” per la “Revolution Cup”, regata che quest’estate ha visto a Gargnano il meglio dei velisti olimpici e di Coppa America. Fine agosto con il 55° Trofeo Gora, sul percorso dell’alto Benaco, il 4 e 5 settembre il nuovo record di edizioni, ben 71, per la Centomiglia con le sue varie prove, dalla classica Long Distance alla x2, dalla Sprint con le barche Foil alla Cento People per i progetti solidali. A metà mese di settembre tornerà, come avviene da 13 anni, la Childrenwindcup con i piccoli dei reparti di Onco ematologia degli Spedali Civili di Brescia, la collaborazione di Abe, Terzo Pilastro Internazionale, lo Yacht Club Cortina d’Ampezzo. Il 25 e il 26 settembre si disputerà il Trofeo Angelo Marino per la gloria olimpica della Star. Il 17 ottobre arriveranno i piccoli dell’Optimist con il Trofeo Antonio Danesi, il 24, sempre di ottobre, la 68a edizione della Regata dell’Odio. Mancano alcuni dettagli organizzativi di altre regate e delle varie presenze. La speranza è che possano tornare i velisti dei Paesi stranieri. Il Circolo Vela Gargnano vuole anche ringraziare i partner 2020. Si augura che molti possano nuovamente tornare. Erano: Vanoli-Upm Cremona, Alpe del Garda, Confcooperative Brescia, Visit Brescia – Brescia Tourism, Centrale del latte di Brescia, Benaco Energia, Engel & Voelkers, Persechini, Dap Brescia, Cantine Scolari, Acqua Castello, Lab Center, DjB So tt Mi, Kwindoo, One Sails, Ubi Banca.

La Centomiglia e le prove Internazionali del Persico69F hanno goduto nel 2020 del patrocinio e del contributo di Regione Lombardia. Tutte le regate sono state corse sotto l’egida della Federazione Italiana Vela e XIV Zona Fiv. Oltre alle regate a Gargnano, in smartworking, si stanno progettando nuove iniziative, come quella legata a “Legamileali”, presentata in occasione della Childrenwindcup. Le altre attendono conferma e in passato sono state l’ “alternanza scuola lavoro” con Garda Uno Lab e l’ Istituto Polo-Bazoli di Desenzano, i “Sognatori d’Olimpia”, (nel 2019 in occasione del CICO-Camp. Italiano Classi Olimpiche), con l ‘Work shop nato dalla collaborazione tra il Dams dell’ Università Cattolica di Brescia, la XIV zona di Federvela, #Visit Brescia-Brescia Tourism del presidente Marco Polettini. Il Circolo di Gargnano (con buona parte del movimento velico lacustre) sosterrà ora con il consorzio lago di Garda Lombardia il lancio dell’ head line: “#Garda, il lago più bello del Mondo”.