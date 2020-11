Coronavirus e discoteche chiuse, “Art” chiede risarcimento di 2 milioni

(red.) Nella giornata di ieri, martedì 17 novembre, in cui dalla sede della Regione Lombardia il governatore Attilio Fontana e l’assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli hanno presentato una misura di ristori da 167 milioni di euro a favore di chi è rimasto escluso dalle misure a livello nazionale, irrompe una particolare richiesta di danni dal bresciano. Secondo quanto risulta al Giornale di Brescia che ne dà notizia, a lanciare l’allarme è stata la discoteca “Art Club” di Desenzano del Garda.

Tanto che Carlo Tessari, in arte Madame Sisi, proprietario del luogo di intrattenimento ha inviato al Pirellone una richiesta di risarcimento da quasi 2 milioni di euro. Il locale, a causa della pandemia in corso, è chiuso ancora dallo scorso 23 febbraio e la proprietà si scaglia contro l’ultimo decreto del presidente del Consiglio e anche contro l’ordinanza della Lombardia del 21 ottobre che aveva posto una serie di limitazioni, a partire dai luoghi di spettacolo.

La discoteca si è rivolta a un avvocato per avanzare questa richiesta di risarcimento sostenendo il diritto nel momento in cui la Pubblica amministrazione dovesse adottare un ostacolo temporaneo e anche in mancanza di una verifica della Commissione provinciale per i Pubblici Spettacoli sulle condizioni di accesso. Secondo la discoteca, l’atto di chiusura disposta dall’amministrazione è illegittimo e quindi è scattata la richiesta di risarcimento.