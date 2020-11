In Azione a Desenzano: una nuova spiaggia utile alla nostra città

(red.) Il gruppo Desenzano in Azione è intervenuto sul dibattito cittadino legato alle spiagge: “Con stupore e amarezza”, si legge in una nota, “leggiamo le dichiarazioni di membri della maggioranza, nell’asserire che Desenzano ha già abbastanza spiagge e non si dovrebbe, se non in un lontano futuro, pensarne di nuove. Questa esternazione proviene dopo la proposta del Consigliere Valentino Righetti di dotare la passeggiata a lago che si sta rifacendo (dalla Maratona alla Spiaggia d’oro) di un litorale fruibile per cittadini e turisti, idea che troviamo molto interessante e che supportiamo.

La risposta della maggioranza esprime la grave miopia che guida questa giunta, e i suoi componenti che siedono da decenni in Consiglio: non un progetto di città, non una visione di futuro, solo mantenimento dello status quo ed ordinaria amministrazione, come se Desenzano fosse un paese di poche anime senza alcuna importanza.

“Noi di Desenzano in Azione”, invece, “crediamo nelle grandi potenzialità della nostra città, della grande attrattività che il nostro Comune potrebbe avere. Essendo l’unica città del Garda che potrebbe vantare un ampio litorale a pochi minuti a piedi da una stazione, ben collegata alle autostrade e alla viabilità gardesana, riteniamo miope non investire nella creazione di questa attrattività. Vogliamo che Desenzano possa esprimere al massimo le proprie potenzialità, possa diventare la città di riferimento del Garda e che sia governata basandosi su un disegno complessivo di città, cosa che evidentemente non succede con questa amministrazione”.