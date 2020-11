Desenzano, sindaco contro la corsa al tesoro: sgombro tutto

(red.) A Desenzano del Garda, nel bresciano, è scoppiato un caso partito dai social network e che ha raggiunto anche il Comune e il sindaco Guido Malinverno. Qualcuno, infatti, ha pensato di postare su Facebook l’evento di una corsa “al tesoro” a piedi in programma domenica prossima 22 novembre e partendo dai Giardini Maratona. Ma ovviamente in questo periodo da zona rossa in Lombardia, quindi anche nel bresciano, ogni tipo di evento del genere è bandito.

Tanto che il primo cittadino ha minacciato di sgomberare tutto nel momento in cui domenica prossima ci fosse un assembramento del genere. Un’iniziativa, per la quale naturalmente il Comune non ha dato l’autorizzazione, criticata anche per il fatto di proporre una quota scontata di iscrizione proprio a causa della zona rossa. L’evento è stato segnalato anche alla questura. Dalle disposizioni in corso, resta possibile solo fare jogging nei pressi della propria abitazione e mantenendo la distanza.