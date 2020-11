San Felice, la biblioteca pronta per il prestito a domicilio dei libri

(red.) Dimostrando sempre grande premura per il bene comune, la Biblioteca di San Felice del Benaco, con sede a Portese, si è organizzata per il prestito a domicilio dei libri, con consegne nelle tre frazioni.

Possono accedere al servizio tutti i cittadini residenti o domiciliati nel Comune di San Felice del Benaco. È disponibile il materiale presente in biblioteca, che si può prenotare tramite catalogo opac RBBC. Le consegne avverranno il mercoledì mattina e il venerdì pomeriggio.

Sandra Tarmanini, Assessore alla Cultura: “Ringrazio Greta, la bibliotecaria, e tutti i volontari della biblioteca coinvolti in questa attività: Veronica, Rocco, Stefania, Federica. Il loro contributo potrà rendere più sopportabile questo secondo confinamento”. Per qualsiasi informazione è possibile chiamare il numero 0365 559436 o scrivere biblioteca@comune.sanfelicedelbenaco.bs.it