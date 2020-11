Toscolano, sparviero folgorato tra i cavi della corrente. Salvato

(red.) Nella giornata di ieri, giovedì 5 novembre, uno sparviero è rimasto ferito a Toscolano Maderno, nell’alto Garda bresciano. A notare in mattinata il maestoso rapace a terra è stato un passante che lo ha raccolto, per poi allertare la Lega italiana per la protezione degli uccelli.

E’ probabile che lo sparviero sia rimasto ferito e scioccato dopo essere finito contro i cavi dell’alta tensione. L’uccello è stato poi condotto a Brescia e infine destinato al centro di recupero degli animali selvatici a Bergamo.