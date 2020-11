Desenzano, anziana semi intossicata da fuga di gas in cucina

(red.) Il marito che ieri pomeriggio, giovedì 5 novembre, reggeva l’anziana moglie in preda a un malore mentre uscivano dalla loro casa in via Agello a Rivoltella di Desenzano del Garda, nel bresciano, non ha mancato di attirare l’attenzione di residenti e passanti. A provocare il malore della donna era stata una fuga di gas indotta dai fornelli non perfettamente funzionanti.

Per questo motivo sono stati allertati i soccorsi facendo giungere sul posto ambulanze, vigili del fuoco, Polizia di Stato e la Locale. Gli operatori antincendio, per evitare guai maggiori, hanno sospeso temporaneamente l’erogazione del gas per sistemare il guasto. L’anziana semi intossicata è stata condotta al pronto soccorso in ospedale e poi dimessa.