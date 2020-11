Autista scuolabus molesto a Toscolano condannato a 3 anni

(red.) Nella giornata di ieri, martedì 3 novembre, il giudice del tribunale di Brescia ha condannato a 3 anni di reclusione l’anziano autista volontario 77enne dello scuolabus operativo a Toscolano Maderno, sul lago di Garda, incassando la pena per atti sessuali con minore. Una condanna che, arrivata al termine del processo di primo grado, è più che dimezzata rispetto ai 7 anni chiesti all’accusa. L’uomo era finito alla sbarra per i presunti palpeggiamenti ai danni di tre bambine, tutte dai 9 ai 12 anni, condotti a partire dal 2016 e in periodi diversi nel tragitto tra casa e scuola.

Nel momento in cui i genitori delle tre bambine avevano sentito di quei racconti orrendi, avevano segnalato la situazione inducendo l’amministrazione comunale a prendere provvedimenti, ma di fatto solo a spostare l’uomo su un’altra tratta. I fatti erano cambiati all’inizio del 2020 quando l’uomo venne arrestato e posto ai domiciliari in seguito alla conferma nei racconti delle vittime negli interrogatori protetti. E ieri è giunta la condanna.