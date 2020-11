Moniga, auto contro un albero e in mezzo alla strada. Traffico in tilt

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 1 novembre, si è verificato un incidente che ha coinvolto un’auto in via San Martino tra Manerba e del Garda e Moniga, nel bresciano. E’ successo intorno alle 17,30 nel momento in cui la vettura con a bordo solo il conducente ha in parte invaso un fosso lungo la carreggiata.

Subito dopo l’autista ha perso il controllo e il veicolo è finito contro un albero, per poi rimbalzare e invadere l’intera strada. Così facendo e impossibilitata a ripartire, ha bloccato la circolazione del traffico. Per fortuna il conducente è rimasto illeso, mentre gli agenti della Polizia locale si sono occupati di gestire il traffico. La viabilità è tornata regolare dopo due ore, quando il veicolo incidentato è stato rimosso.