Borgosesia investe 3,95 milioni a Gardone Riviera

(red.) Borgosesia SpA, società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, comunica di aver perfezionato l’acquisto–sottoposto a condizione sospensiva – dell’immobile residenziale ubicato a Gardone Riviera sul lago di Garda, meta turistica tra le più rinomate e inserita nella lista dei “Borghipiù Belli d’Italia”. L’operazione, che prevede ricavi per oltre 7 milioni di euro, è stata portata a termine attraverso Green Villas Srl – società integralmente controllata da Borgosesia – con l’acquisto dell’immobile per 3,95 milioni di euro di cui 3,3 milioni assolti mediante compensazione di un credito ipotecario precedentemente acquistato dal Gruppo Borgosesia per un importo pari a 1,9milioni di euro”.

“Il complesso immobiliare, anche se in gran parte completato, era inutilizzato da alcuni anni ed era in fase di deterioramento. Il progetto di riqualificazionesi ispira al paesaggio della suggestiva località turistica in cui è ubicato, e prevede la realizzazione di nove unità abitative di elevato livello qualitativo tra quadrilocali, trilocali e penthouse, tutte dotate di terrazze, giardino e dependance, all’interno di un’area esclusiva. Una piscina a più livelli e circa 3.000 mq di giardino completano il progetto di lavoro”.

“I lavori cominceranno all’inizio del 2021 e dureranno circa 10 mesi. Il concept, denominato “Green Villas”, è già stato affidato allo studio 02 Arch di Milano, di Ettore Bergamasco e Andrea Starr Stabile, e prevede la realizzazione di appartamenti studiati negli spazi, nei materiali e nei dettagli sostenibili, come espressione della Green Architecture”.

Davide Schiffer, amministratore delegato di Borgosesia, ha dichiarato:“Dopo l’acquisto del credito ipotecario oggi entriamo in pieno possesso dell’immobile che ci consentirà di sviluppare un interessanteprogettoin chiave “green”, ispirato all’unicità di questo borgo rinomato per la bellezza e la varietà della vegetazione dei sui giardini.Green Villas sarà infatti espressione di un nuovo modo di abitare, che unisce lo stile di vita delle tipiche ed eleganti ville italiane al vivere moderno dei nuovi concept architettonici”.

Borgosesia è una società per azioni quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana attiva nel settore degli investimenti in asset non performing e alternativi in generale volti a rivitalizzare prevalentemente progetti immobiliari sottostanti.

Holding industriale con competenze finanziarie e nel settore del real estate, Borgosesia punta a crescere attraverso una strategia che unisce entrambe le competenze, completando o rivitalizzando progetti immobiliari, costituiti soprattutto da fabbricati residenziali in grandi centri urbanie turistici.