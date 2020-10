Limone, nell’auto in bilico sulla scarpata. Salvati dai vigili del fuoco

(red.) Hanno rischiato grosso, ma sono riusciti a liberarsi e soprattutto a uscire illesi dall’auto. E per diversi minuti sono rimasti terrorizzati dal fatto che la vettura, a bordo della quale si trovavano, poteva finire lungo la scarpata. E’ la dinamica di quanto avvenuto ieri mattina, lunedì 26 ottobre, in via Preone a Limone sul Garda, nel bresciano. Erano circa le 11,30 e a bordo del veicolo c’erano un uomo di 72 anni e una donna di 35.

A un certo punto, probabilmente per una manovra sbagliata in retromarcia, l’auto è finita in un precipizio, restando in bilico. Alcuni automobilisti in transito che avevano assistito alla scena hanno allertato i soccorsi, facendo arrivare i vigili del fuoco di Brescia con quelli di Riva del Garda. Presenti anche gli agenti della Polizia locale di Limone e due ambulanze. I vigili del fuoco che hanno raggiunto il posto hanno agganciato il veicolo e poi trainato dopo aver estratto i due occupanti. Tutto è bene quel che finisce bene.