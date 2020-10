Domenica a Salò open day della scuola di musica Lucia Bolleri

(red.) Domenica 25 Ottobre la Scuola di Musica Lucia Bolleri di Salò apre le porte a tutti gli appassionati di musica dalle 9.30 alle 12.30, presso la sede dell’Associazione in P.zza Bresciani 3.

Gli insegnanti coadiuvati dal Maestro Paolo Belotti, guideranno gli interessati alla scoperta degli strumenti musicali attraverso un percorso guidato con sorpresa finale.

I numerosi corsi proposti dalla Scuola, con due importanti novità (corso di oboe e fagotto) sono accessibili tramite iscrizione on line al sito www.bandadisalo.com.

Le famiglie, che in questo difficile anno hanno dovuto affrontare un’emergenza economica oltre a quella sanitaria, potranno usufruire di rate agevolate grazie al “Fondo per la Musica” istituto dall’Associazione nei mesi scorsi.

L’accesso alla scuola sarà regolamentato dalle attuali norme in vigore in materia sanitaria.

E’ consigliata la prenotazione contattando lo staff della Scuola al 392 4598781 o 3476910077.