Laghi bresciani, dal Pirellone via libera a finanziamenti ai progetti

(red.) Nella riunione della giunta regionale lombarda di ieri, lunedì 19 ottobre, sono stati stanziati oltre 7,1 milioni di euro per cofinanziare 33 interventi dal valore complessivo di oltre 12 milioni di euro per il completamento, l’ammodernamento e l’incremento delle opere collegate al demanio della navigazione interna turistica e di linea dei laghi lombardi. Questo è quanto ha detto l’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi. “Prosegue così il nostro impegno a favore della navigazione turistica e di linea sulle acque dei nostri laghi. Attuare, infatti, interventi infrastrutturali significa accrescerne le potenzialità. Così, si va dal consolidamento delle sponde alla realizzazione o riqualificazione di porti, pontili e spiagge.

Quindi si prosegue dalla valorizzazione di passeggiate – dice l’assessore – all’ammodernamento di strutture per la navigazione di linea e da diporto. Questi interventi, nello specifico, si aggiungono a quelli già in fase di esecuzione. Anch’essi beneficiari di un contributo regionale. In seguito, ci saranno ulteriori azioni migliorative sempre con il sostegno della Lombardia. In questo modo, quindi, miglioriamo i servizi offerti a cittadini e turisti. Con ciò rafforzando, quindi, l’attrattività delle zone interessate. E supportando, in questo modo, l’economia locale provata dalla crisi Covid”. A beneficiare dei fondi regionali sul periodo 2020-22 ci sono anche le autorità di bacino lacuale anche dei laghi d’Iseo, Endine e Moro, Garda e Idro. Per quanto riguarda i laghi d’Iseo, Endine e Moro sono in arrivo quasi 2,7 milioni di euro per finanziare otto progetti.

Si parla dell’Endine-Gaiano come completamento del percorso canneto ai Carec del lago di Endine (155 mila), a Lovere il progetto di consolidamento strutturale e la messa in sicurezza con sottofondazione della muratura spondale del lago d’Iseo ai Giardini Marinai d’Italia (90 mila), il Monasterolo del Castello con il consolidamento spondale e realizzazione di percorso lungolago (82.605 euro), a Ranzanico la manutenzione straordinaria di un tratto di lungolago esistente e aree limitrofe (99.250 euro), Marone la nuova passerella pedonale di collegamento tra il lungolago Marconi e Parco del Centro civico don Riccardo Benedetti con spostamento del pontile esistente del punto di approdo barche, nonchè la messa in sicurezza del muro spondale con opere di sottofondazione (200 mila). Così come a Paratico con la riqualificazione (con consolidamento strutturale) della sponda lacuale, nonchè l’ampliamento della piattaforma prendisole in località Tengattini (101.500 euro).

Altri fondi anche all’Autorità di bacino per la manutenzione straordinaria nonchè la messa in sicurezza (con consolidamento strutturale) dei pontili di attracco dei battelli di linea di NLI S.r.l. e opere varie di migliorìa dell’ormeggio battelli nei Comuni di Iseo e Costa Volpino con il Sistema radio Tetra per 1.285.000 euro. Altri 670 mila euro per l’Autorità di bacino con l’adeguamento dell’avanpontile Sarnico 1 (con consolidamento strutturale) e opere accessorie.

Infine, sui laghi di Garda e Idro per oltre 2 milioni di euro a fronte di tre progetti. Si parla di Desenzano con la manutenzione straordinaria della passeggiata a lago sul tratto Maratona-Spiaggia d’Oro del secondo lotto per 1,65 milioni, a San Felice del Benaco la riqualificazione del Porto Portese per 325 mila e a Gardone Riviera l’eliminazione delle barriere architettoniche della spiaggia Casinò per 48 mila euro.