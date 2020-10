San Polo di Lonato, occhio ai bocconi avvelenati

(red.) Il Codacons, comitato dei consumatori, informa di un nuovo caso di bocconi avvelenati nel bresciano. “A San Polo di Lonato quattro gatti hanno subito le conseguenze letali di un gesto folle. Inquietante il fatto che gli avvelenamenti siano iniziati già da settimane e che gli animali coinvolti siano stati plurimi. Trattasi di esce intrise di veleno”.

“Tali episodi sono in grado di rappresentare un rischio non solo per le vittime designate, ma anche per l’ambiente e la popolazione, in particolare i bambini”, commenta l’associazione Codacons, “visto il numero di segnalazioni, si rende necessario un intervento immediato”.

Secondo l’ordinanza del 2012 del Ministero della Salute, di cui è stata disposta la proroga, vige il divieto di “utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli”, nonché di detenere, utilizzare e abbandonare “qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce”.

Per tali ragioni il Codacons presenterà un esposto in Procura richiedendo l’individuazione dei responsabili delle gravi azioni in oggetto, nonché di punire severamente gli artefici di tali gesti deprecabili.