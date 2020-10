Concorso Premio Qualità Italia: doppio premio alla cantina Pilandro

(red.) La sesta edizione del concorso enologico nazionale Premio Qualità Italia, organizzato dalla Scuola di Alta Formazione e Perfezionamento “Leonardo”, si è tenuta dal 01 al 04 Luglio; terminata la fase di conteggio e di controllo documentale, come imposto dal MIPAF, è stato diramato l’elenco dei vincitori delle varie categorie in gara. Sono stati assegnati 21 Premi Nazionali per altrettante categorie, 100 Menzioni e 28 Speciali Attestati Regionali.

Conquistano il Premio Qualità Italia 2020: 4 vini dell’Emilia Romagna, 4 del Veneto, 4 dell’Abruzzo, 2 della Sardegna, 2 della Lombardia, 2 della Puglia ed 1 vino rispettivamente della Campania, Liguria e Sicilia. Soddisfatti gli organizzatori del Concorso che, nonostante il periodo di emergenza sanitaria, hanno voluto dare continuità e sostegno ai produttori di tutte le Regioni d’Italia ed alle eccellenze nazionali, che ancor di più oggi, sembrano essere uno dei pochi punti fermi per la ripartenza del Paese.