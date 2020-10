Lonato, al Kart esce di pista: lancia pezzi e rissa contro l’avversario

(red.) Quella di ieri doveva essere una domenica 4 ottobre di sport e motori al kartodromo South Garda Karting di Lonato del Garda, nel bresciano, per le finali mondiali della FIA ai quali hanno partecipato 180 piloti da tutto il mondo e davanti agli occhi di celebri ospiti come Charles Leclerc, Fernando Alonso e il presidente della FIA Kart Felipe Massa. Invece, la giornata è finita a scazzottate nella zona del paddock.

Protagonista in negativo, come scrive Bresciaoggi, è stato Luca Corberi, della Tony Kart, figlio del proprietario dell’impianto sportivo, che nella finalissima in KZ in cui era partito dodicesimo è stato colpito e mandato fuori corsa da un altro avversario all’ottavo giro. Dopo essere stato costretto al ritiro, il pilota bresciano ha staccato un pezzo dello spoiler del proprio veicolo e si è mosso verso un lato della pista per poi colpire l’auto di chi lo aveva mandato fuori strada.

Un lancio che ha colpito un compagno del pilota, per fortuna senza conseguenze. Ma lo scontro è proseguito anche nella zona dei box in una vera e propria rissa ripresa da telecamere e cellulari. Non un bel momento di sport, quindi, per il quale la Fia potrebbe anche valutare sanzioni al kartodromo.