Toptracer Range: il Colombaro Golf fa un balzo nel futuro

(red.) Colombaro Golf è lieta di annunciare l’arrivo in Italia della rivoluzionaria tecnologia Toptracer Range, un avanzato sistema digitale in grado di migliorare l’esperienza di gioco di ogni golfista, trasformando lo sport in una divertente attività ricreativa e ludica anche per gruppi di amici del tutto privi di esperienza con mazze e palline.

Toptracer Range è una nuova tecnologia sviluppata dalla società texana Topgolf Entertainment Group, e testata nel circuito golfistico internazionale degli Open e della Ryder Cup. Fornisce ai giocatori, in tempo reale, dati utili sui colpi tirati.

Drive, chip e putt vengono analizzati dettagliatamente dal software, che evidenzia anche traiettoria, precisione del tiro, velocità e distanza percorsa dalla pallina. a. Il report, che viene visualizzato istantaneamente su uno schermo LCD da 21 pollici situato in ogni postazione del campo pratica, permette ai giocatori di migliorare le proprie prestazioni e trasforma l’attività svolta in una vera e propria sfida sportiva. Le modalità di gioco sono sei. Immerso tra suggestivi oliveti nei dintorni di Salò, il Colombaro Golf propone 9 magnifiche buche con par 29 adatte sia ai principianti sia ai professionisti.