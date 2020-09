Ottobre è alle porte e il Desenzano Glam Village rilancia

(red.) Arriva l’autunno, le foglie cadono e le scuole riaprono. L’estate sembra già un ricordo lontano e Natale un miraggio. Perché allora non concedersi un week-end sulle rive del Lago di Garda, immersi nella natura, con tutto il comfort di un’accoglienza a 5 stelle?

Il Desenzano Glam Village è ancora più bello nella quiete di ottobre, con i suoi 50.000 mq di natura e le 112 suite e appartamenti vista lago. Per questo inizio di autunno, il Desenzano Glam Village, non si ferma ma propone ben due esperienze “Glam”: il Glam Halloween Festival e l’Oktober Glam Fest.

In tutti i fine settimana di ottobre, le famiglie troveranno al Desenzano Glam Village un’atmosfera “da urlo” grazie al Glam Halloween Festival e avranno l’opportunità di godere di una giornata nel Parco Divertimenti più magico d’Italia: con il soggiorno al Desenzano Glam Village, infatti, i bambini fino a 10 anni entrano gratuitamente a Gardaland. Avventure per piccoli sognatori, per amanti del brivido, divertimenti per tutte le età e tanti show e attrazioni compresi nel biglietto di ingresso per una giornata indimenticabile.