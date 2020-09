Lonato, gli esplode il fucile mentre spara: cacciatore ferito a una mano

(red.) Nella prima mattina di ieri, domenica 27 settembre, intorno alle 8,30 un cacciatore di 61 anni residente a Villa Carcina e che in quel momento stava conducendo una battuta di caccia nel suo capanno di Madonna della Scoperta a Lonato del Garda, nel bresciano, è rimasto vittima di un incidente. Nel momento in cui, infatti, si trovava all’interno del proprio gabbiotto insieme al figlio e stava per esplodere un colpo di fucile verso una preda, l’arma si sarebbe inceppata ed è esplosa tra le mani del cacciatore.

Sembra che sia stato il figlio ad allertare immediatamente i soccorsi facendo arrivare sul posto un’ambulanza, l’automedica e anche l’elicottero. L’uomo, per fortuna non in gravi condizioni, ma con una vistosa ferita alla mano sinistra, è stato imbarcato sul velivolo verso l’ospedale di Sesto San Giovanni che è specializzato negli interventi di chirurgia che riguardano gli arti.

Al capanno di caccia sono arrivati anche i carabinieri di Desenzano per accertare la dinamica dell’accaduto. A questo punto i medici sono fiduciosi sul fatto di riuscire a far riprendere l’uso della mano al 61enne.