Garda: campionato italiano Dolphin, conducono gli svizzeri

(red.) Due regate per il Campionato Italiano Dolphin che si stanno correndo nel grande golfo del basso lago tra Sirmione, Moniga e Desenzano e in testa alla classifica generale salgono gli svizzeri di “Bienne Voile” di Lorenz Muller.

Ad inseguire sono i Campioni nazionali in carica, quelli di “Baraimbo 2” di Imperadori e Razzi, portato da Giò Pizzatti. Terzo è Bruno Fezzardi, il nonetto di casa tornato al timone del “30 nodi” del team (in bianco e nero) animato da Emy Paroni. Quarto è “Prof” di Stefano Zilioli, 5° “Twister-Sterilgarda” di Bocchio-Polettini, sesti i gargnanesi di “Achab-Azimut” con il primo timoniere-armatore Luca Nassini. Seguono “Karmat” con il plurititolato trentino Matteo Ferraglia e lo “Stenella” di Nicolò Crestana, secondo tra gli armatori.

Domani, domenica, il programma prevede altre 4 possibili manche sempre che il vento assista i bravi organizzatori della Fraglia Vela Desenzano, il tutto sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, la collaborazione di Visit Brescia-Brescia Tourism Speciality Destination Management Organization di Brescia e provincia.