Brescia e Desenzano, controlli della Polizia tra persone e locali

(red.) Nei giorni precedenti a sabato 26 settembre sono proseguiti senza sosta i controlli da parte della Polizia su disposizione della questura di Brescia e coinvolgendo anche il territorio di Desenzano del Garda attraverso il commissariato. Controlli finalizzati al monitoraggio dei luoghi di possibile aggregazione di soggetti pericolosi e al contrasto serrato al crimine diffuso. I servizi hanno visto l’impiego degli agenti delle diverse articolazioni con l’ausilio del personale del Reparto Prevenzione Crimine, dell’Unità Cinofila e con l’apporto della Polizia Locale. Il servizio effettuato a Brescia città ha interessato la zona di via Milano e via Valcamonica mentre i controlli a Desenzano si sono concentrati nell’area della stazione e nelle zone limitrofe.

I controlli hanno permesso di identificare 165 persone di cui 35 con precedenti di polizia e altri controlli in 5 pubblici esercizi. Sono stati effettuati anche 7 posti di controllo che hanno consentito di esaminare 42 veicoli. Inoltre sono state effettuate verifiche domiciliari di 16 persone sottoposte a misure restrittive e di prevenzione. La questura di Brescia attraverso la Squadra Amministrativa ha anche effettuato controlli ai numerosi esercizi commerciali. In particolare, lo scorso 23 settembre si è raggiunta un’attività in via Volturno al cui interno è stato identificato il titolare dell’esercizio pubblico con a carico un’espulsione emessa dal prefetto di Como lo scorso agosto e con ordine di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni dalla notifica, avvenuta lo scorso 19 agosto. Per questo motivo la comunicazione ha raggiunto il Comune di Brescia per attuare i provvedimenti di competenza con contestuale sospensione e revoca della licenza.

Inoltre, sono state emesse due sanzioni amministrative: la prima in un locale in zona Lamarmora, in quanto il titolare metteva a disposizione dei clienti degli apparecchi elettronici funzionanti, ma senza aver frequentato il corso per la formazione obbligatoria per la gestione della relazione della clientela a rischio ludopatia e quindi portando a una sanzione di 1.666 euro. La seconda riguarda un circolo privato in zona Brescia Due dove gli agenti hanno notificato una sanzione amministrativa di 1.032 euro perché di fatto era un’attività di esercizio pubblico di somministrazione. Nei guai anche un altro circolo privato in zona stazione che oltre allo stesso importo della sanzione si è visto notificare l’ordinanza di cessazione dal Comune di Brescia della somministrazione di prodotti al pubblico.