Desenzano, il temporale fa franare un muro su tre auto in sosta

(red.) Ieri sera, mercoledì 16 settembre, intorno alle 22 il basso lago di Garda, lungo la sponda bresciana, è stato colpito da un violento temporale che ha provocato diverse conseguenze soprattutto su Desenzano. Qui si è abbattuta una forte grandinata, simile a neve vista la sua consistenza, che ha raggiunto strade e cortili. In paese si sono mossi i vigili del fuoco dopo le numerose segnalazioni di cantine allagate e per un albero caduto in via Silva.

Ma la preoccupazione maggiore è stata per quanto accaduto in viale Cavour dove un muro di contenimento è crollato a causa proprio del temporale. Diversi detriti del muro si sono staccati colpendo alcuni veicoli che erano parcheggiati proprio ai piedi del fronte crollato. Per fortuna non si sono registrati feriti, mentre la zona è stata messa in sicurezza.