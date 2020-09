Desenzano, cade dalla scala e precipita dal balcone: muore 77enne

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 16 settembre, un uomo di 77 anni è rimasto vittima di un tragico infortunio domestico a Desenzano del Garda, nel bresciano. L’uomo, T. G. le iniziali, era con i nipotini di 7 e 8 anni che stava accudendo nella casa della figlia in via El Alamein, nel quartiere Grezze. Quando mancavano pochi minuti alle 19, l’anziano calzando un paio di ciabatte ha preso una scala uscendo sul balcone per riparare la tapparella rotta.

Ma la perdita di equilibrio e la scivolata dalla scala, probabilmente dovuta alla mancata aderenza di una ciabatta, lo ha portato a precipitare dal terzo piano, compiendo un volo di oltre dieci metri a terra e poi colpendo la testa su un gradino di marmo. I nipoti hanno assistito al dramma e il più grande ha chiamato i genitori inducendo poi ad allertare i soccorsi al 112.

Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di Polizia di Stato di Desenzano per ricostruire la dinamica, insieme a un’ambulanza, i vigili del fuoco e anche l’elicottero. L’anziano, dopo oltre mezz’ora alle prese con i tentativi di rianimazione, è stato trasportato all’ospedale Santa Croce di Desenzano, ma qui è stato riscontrato il suo decesso. Accertata la dinamica, il magistrato non ha disposto l’autopsia ed è probabile che già oggi, giovedì 17 settembre, la salma venga restituita alla famiglia.