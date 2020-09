Bedizzole e Rovato, scarichi nelle rogge per guasti ai depuratori ditte

(red.) L’intervento immediato dell’Arpa, insieme alle forze dell’ordine, ha evitato che due episodi potessero diventare veri e propri disastri ambientali. Ne dà notizia il Corriere.it a proposito di quanto accaduto ieri, martedì 15 settembre, a Bedizzole e a Rovato, nel bresciano. In entrambi i paesi i depuratori e impianti di trattamento dei fanghi di due aziende si sono guastati e così gli scarichi sono terminati nei tombini e poi in due rogge a poca distanza dalle stesse ditte.

L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ha raggiunto i due siti coinvolti svolgendo dei campionamenti in modo anche da verificare eventuali responsabilità penali delle due realtà. Entrando nei dettagli degli episodi avvenuti, a Bedizzole il guasto ha riguardato gli impianti all’interno di una lavanderia industriale che ha fatto finire uno scarico in una roggia.

Insieme all’Arpa sono giunti anche gli agenti della Polizia locale e i tecnici di A2a. A Rovato, invece, il problema ha coinvolto l’impianto di trattamento delle scorie di una ditta di metalli e anche in questo caso i fanghi hanno raggiunto una roggia. Ma nel frattempo la versione online del Corriere dà notizia anche di un terzo episodio a Fiesse, nella bassa bresciana.