Manerba, in motoscafo con gli amici si ferisce una gamba

(red.) Ieri, giovedì 13 agosto, un turista austriaco di 21 anni è rimasto vittima di un incidente in motoscafo a Manerba del Garda, nel bresciano. Lui con altri amici erano a bordo dell’imbarcazione e a un certo punto una corda della ciambella di salvataggio si è legata intorno a una gamba del 21enne provocandogli diverse ferite.

L’allerta partita dagli amici è stata raccolta dalla Guardia costiera che tiene monitorato il lago, portando così il motoscafo verso il porto di Portese. Qui il 21enne è stato soccorso in ambulanza e portato in ospedale per essere medicato, anche se dovrà sostenere un periodo di convalescenza.