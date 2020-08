Lonato, si sente male mentre lavora agli impianti. Operaio soccorso

(red.) Ieri mattina, mercoledì 12 agosto, l’automedica e un’ambulanza da Calcinato sono state chiamate a raggiungere lo stabilimento della Feralpi Siderurgica di Lonato del Garda, nel bresciano, a causa di un addetto che aveva accusato un forte malore. E’ successo pochi minuti prima delle 11 quando un operaio di 53 anni, dipendente per conto di una ditta esterna, stava facendo manutenzione agli impianti insieme ai colleghi.

A un certo punto, forse anche per il caldo o per altri motivi, l’addetto si è sentito male e subito soccorso sul posto. E’ stato poi trasportato in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.